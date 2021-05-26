日本开始启动大规模接种工作

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自卫队负责运营的东京和大阪两处大规模接种中心已于5月24日早上启动了新冠疫苗接种工作，并计划在当日一天内为东京和大阪两地合计7500人接种疫苗。

记者伊藤圣从东京接种点——位于千代田区的大手町政府联合办公大楼发来转播报道。

东京接种点每30分钟接种大约200人，现场配备的引导人员多达300名，接种工作有条不紊。

在位于大手町的接种点，由于人们很早就来排队等待，所以原定于早上8点开始的接待工作紧急提前到了早上7点。民众在接受了自卫队医务人员的问诊后，由护士实施接种。

一名家住渋谷区的女士（78岁）表示：“这下放心了，感觉总算是解放了。”经济评论家荻原博子说：“非常顺利。打完疫苗心情就舒畅了。感觉充满希望，经济复苏也指日可待了。”

同时，大阪计划在24日接种2500人左右，截至目前尚未发生严重问题，一名接种完疫苗的男性也表示“顺利接种了疫苗”。

（FNN Prime Online 5月24日刊载。日文原文）

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