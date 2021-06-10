高蛋白质的“循环型甜点”是什么东西？

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为了减少食物浪费，以某种生物为食材的循环型甜点应运而生。

甜度适中的巧克力碎，配上两种口味的饼干。6月4日上市的这些商品使用了生产过程有助于减少食物浪费的循环型食材。

Gryllus公司董事长兼总经理渡边崇人表示：“我们把食品废弃物和被浪费的食物用作蟋蟀的饲料，原来被丢弃的食物再次变成了人类的食品的一部分。我们希望让日本国内被浪费的食物循环起来，变成新的食品、食材。”制作这种点心用的是蟋蟀粉末。蟋蟀的部分饲料采用了废弃食物，整个生产流程几乎没有任何浪费。实际品尝一下，和普通饼干似乎没有什么差异，可可风味，后味带一点苦，有一种特殊香味。

Gryllus公司和无印良品于2020年共同开发了蟋蟀煎饼。上市当日便销售一空。时至今日，许多店铺进货后也基本会在一周内售罄，俨然已经成为一款人气商品。

此次推出的是第一款独家品牌商品。更值得关注的是其营养成分。据说粉末状态下含有高达70%的蛋白质，与传统的饼干和碎脆饼干相比，可以更多地摄取蛋白质。

渡边先生表示：“过去，在动物性蛋白质生产过程中，环境负担过大一直是一个棘手的课题。（粉末的）蛋白质含量和所谓的蛋白粉不相上下，所以作为一种蛋白质受到了关注。”他考虑今后拓展商品种类，力争实现每月100万个的销售目标。

他说：“这是一种环境负担小、可持续的食材。今后我们希望开发出一些可以摆在早餐、午餐、晚餐的饭桌上，真正当作主食来吃的商品，把它们不断推向市场。”

（FNN Prime Online 6月4日刊载。日文原文）

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