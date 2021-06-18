“边角余料”茁壮成长 再生蔬菜魅力无穷

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在旷日持久的居家抗疫生活中，栽培室内植物，让家庭生活变得充实多彩。

在这股潮流当中，“再生蔬菜（Reborn vegetable）”成为一大人气选择，它让人体验到环境友好型“SDGs栽培（可持续发展式栽培）”的乐趣。

如图所示，网友在家中培育的各种色彩鲜艳的蔬菜全都是“再生蔬菜”，也就是利用蔬菜的“边角余料”重新培育蔬菜。在社交媒体上，许多网友都发帖展示了自己培育的这种蔬菜。其中，还有利用智能手机延时拍摄功能，捕捉蔬菜茁壮生长过程的视频。一位拍客说：“疫情当前，一直待在家里憋得慌，种蔬菜很容易上手，又能在短时间内看到生命的成长，是一种单纯的快乐，而且感觉情绪得到了慰藉。”

营养管理师、烹饪研究家竹内Hiromi女士在大约七年前就已经开始实践种植再生蔬菜了。她的厨房里，摆放着小葱、小白菜等各种再生蔬菜，仿若纯天然的绿色装饰品。她说：“经常有网友向我咨询，比如栽培方式啦，加水的分量啦，如何养护啦，等等。”竹内女士介绍称，新手可以选择相对简单的蔬菜，比如选择生长速度快、根部不易腐烂的豆苗。另外，她表示“小葱和小白菜等也比较适合新手”。

竹内女士栽培小葱有一点小诀窍。“我用橡皮筋将它们稍微固定了一下。因为小葱长高了就会东倒西歪，所以需要先用皮筋固定一下。”小葱要几根一组用皮筋固定后立起来。浇水也是一个要点。竹内女士说：“每天两次左右，早上和晚上各一次。特别需要注意的是夏天，希望大家注意及时换水。”另外，种小白菜也有窍门。竹内介绍说：“我都是把海绵挖几个洞，然后把小白菜插进去。这样长高了也不会倒下来。”生长环境也很重要。“阳光和水都会为蔬菜提供养分，所以最好放在能有适当阳光照射的窗边。”她说，小葱大约一周，小白菜大约10天左右就能收获。

和这些再生蔬菜一样，配齐了室内栽培所需材料的栽培套装也大获好评。某商场综合用品部负责人釰持夏末说：“在大家居家生活时间增多的背景下，可以体验种植和收获乐趣的栽培套装已经成为热销商品。”其中，近期销售最火爆的当属毛豆栽培套装。每天守望它的成长，大约3个月后就能收获；据说另一个畅销的一个原因，是很多人把它当成了父亲节的礼物。

比较另类的是杂草栽培套装，据说可以再现生长在路边和墙缝里的杂草。从第一次浇水开始，大约一周左右就会从石块缝隙中萌芽。

还有配齐了土壤、器皿和种子的胶囊型栽培套装，价格亲民，也很有人气。享受这种一边培育一边欣赏植物的“居家抗疫生活”，或许会让人们内心萌生出全新的别样快乐。

（FNN Prime Online 6月5日刊载。日文原文）

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