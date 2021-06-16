“猪肉危机”来临 国产猪肉上涨高达30%

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继牛肉和鸡蛋之后，又有一种食材价格上涨。

那就是猪肉，这种涨价现象甚至被称作“猪肉危机”。6月9日，我们走访了东京都一家超市内的精肉卖场。

Akidai超市的秋叶弘道店长向我们介绍说：“（好像没见到店里售卖美国猪肉？）平时美国猪肉进货价格便宜，我们都会摆出四排货架来特卖。现在没有了。美国猪肉涨价明显，差不多涨了20%到30%的样子。进货难度大，今天我们进了加拿大猪肉来做特卖。”

作为固定特卖日的9日，店方放弃了采购美国猪肉。秋叶店长说：“以前200日元就能买到一盒美国猪五花，现在要250到280日元。”

为什么美国猪肉价格飙升呢？我们采访了第一生命经济研究所的经济学家永滨利广。

永滨利广解释说：“一些食品加工厂的关停导致供应量减少，另一方面是经济刺激政策产生了效果，还有广泛接种疫苗后，需求迅速回升，这些因素推动了价格的快速上涨。”

如此迅猛的价格上涨甚至被人们称作“猪肉危机”。据说，现在美国猪肉的交易价格已是2020年春的三倍，其影响已经波及到了日本的零售店铺。

一名路人说：“美国猪肉价格便宜，烹制各种菜肴也很方便。涨价真是个坏消息。我家还有个正在长身体的孩子呢。”

引发猪肉危机的原因还有另外一点。永滨利广说：“由于天气原因，作为家畜饲料的谷物价格也出现了上涨。”他认为，预计8月之后，美国猪肉的价格会逐渐趋于平稳。

接受采访的超市方面表示，国产猪肉也上涨了30%左右，今后将他们计划以增加鸡肉的特卖比重来应对这个问题。

（FNN Prime Online 6月9日刊载。日文原文）

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