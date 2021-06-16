2021年美妆大奖出炉！流行趋势预测

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前九名都是口罩美妆用品

新冠疫情下的口罩生活旷日持久，女性的美妆偏好也发生了一些变化。

6月10日，美容与美发综合网站“@cosme”公布了2021年上半年的最佳美妆产品前十名榜单。

2020年，化妆水夺得了美妆大奖，多款护肤产品也排名靠前，鲜明地反映出居家抗疫生活的影响。

而2021年，前十名中有九款商品的宣传重点都在于可以消除佩戴口罩的烦恼。

富士电视台经济部的奥山未季子说：“我试用了不容易沾在口罩上的口红，摘了口罩发现，口罩内侧几乎没有染上任何颜色。”

不沾口罩的口红和BB霜等产品入选了美妆大奖前十名榜单。

据说2021年以来，包装上提到了口罩的美妆产品相继上市，突出了口罩美妆诉求的商品增加了70%。

一位来店顾客说：“首要条件是‘不沾在口罩上’。希望摘掉口罩的时候脸上干干净净。最好能保持妆容，不要蹭到口罩上，闷热的时候也不会弄花。”

istyle公司的研究规划师西原羽衣子说：“现在各地都发布了紧急状态宣言，日常行动受到限制，在这样的背景下，顾客选择化妆品时非常注意自己给别人呈现的形象，我觉得这是一种向前看的积极心态。”

受到新冠疫情影响，化妆品出货金额同比减少了16%，有些业内企业已经在考虑砍掉美妆业务。

可以认为，今后的焦点在于化妆品制造商能否及时开发出符合消费者需求的商品。

疫情之下女性美妆意识两极分化

电视主播三田友梨佳：“关于这条新闻，让我们听一听曾参与过化妆品开发工作的市场分析师渡边广明先生的看法。看了此次发布的榜单，渡边先生比较关注哪些地方？”

渡边宏明：“虽然同样是在疫情之下，但不同于2020年，今年女性对化妆的态度呈现出两极分化的现象。一些女性觉得因为戴了口罩，所以不用化妆，轻松省事，但也有一些女性始终还是想化妆。观察榜单也可以发现，出现了女性在化妆品方面的积极消费动向。口罩遮不住眼妆，所以大家愿意不惜多花钱，让妆容更加完美，于是产生了这样的变化：2020年上榜的眼妆产品单价仅750日元，而2021年已经升级到了7000日元的高档产品。还有一个因素是，疫情下不能旅行和外出聚餐，越来越多女性选择把省下的钱用于自我投资。”

三田主播：“可能确实如此。虽然同样是在疫情之下，但2021年和2020年有了一些不同，那么您认为今后还会出现什么变化呢？”

渡边宏明表示：“实际上，在疫情期间，男性的爱美意识有了显著提升。因为视频会议等场合，别人看到自己面容的机会越来越多，所以男性护肤品和胡须脱毛精华销售火爆。可以预见，在后疫情时代，除了男性化妆品外，具有高度爱美意识的女性们在口红等自我展示类化妆品方面，大概也会掀起报复性消费热潮。我认为，今后化妆品企业应该认真规划品牌定位和销售渠道，看准各项业务的成长性和收益性，确定着眼于后疫情时代的发展方向。”

三田主播：“的确，可能许多人因为平时佩戴口罩而减少了化妆频率，但我觉得化妆可以调节心情，有助于心理健康，意义重大。现在商家们面临的考验，是能否着眼于后疫情时代，把美容意识的新变化转化为新的商业机会。”

（内容来自6月10日播出的“Live News α”）

（FNN Prime Online 6月11日刊载。日文原文）

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