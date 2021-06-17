夏天近在眼前！各大便利店纷纷推出“减糖”商品

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近来天气已经变得愈发闷热，大家有没有为什么事情发愁呢？

一名10多岁的学生说：“马上要穿泳衣了，如果瘦不下来遭了。”

还有一名10多岁的学生说：“穿上短袖衫，‘拜拜肉’暴露无遗。”

一名20多岁的公司员工说：“夏天总要露出一些身体部位，觉得必须先瘦下来。腿还可以遮掩，上半身可是遮不住。”

到了穿着轻薄衣物的季节，大家都想节食减肥，但疫情造成的心理压力又让人们忍不住想吃美食。

着眼于这样的市场需求，罗森于6月11日推出了5款低糖食品。

饭团使用大豆蛋白和糯性小麦作为替代，把大米用量降到了原来的一半以下，使糖分减少了37%；而压减了40%糖分的凉茶泡饭，则使用糯性小麦和花椰菜替代了大米饭。

我们采访罗森相关人士，询问了现在推出低糖商品的理由。

罗森商品开发工作负责人友永伸宏表示：“我们想为消费者提供好吃又健康的食品。”

实施低糖战略的并非罗森一家。

全家便利店也将从6月开始销售糖分在10克以下的杏仁巧克力和黄油曲奇等点心。

可见各家便利店都在积极回应消费者的瘦身愿望和健康追求。

（FNN Prime Online 6月11日刊载。日文原文）

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