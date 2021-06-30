全家便利店：主打亲民价格牌，扩充“100日元”日用品
Newsfrom Japan财经
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统统“100日元”的亲民价格——全家便利店正在扩充此类商品的卖场。
店铺的一角竖着写有“100日元商品区”字样的广告牌。自2020年11月起，全家以自有品牌的厨房用品为中心，在全国所有店铺推出了含税价为110日元的多种日用品。
过去，与超市和药妆店相比，人们总觉得便利店的价格较贵，全家之所以铺开100日元产品线，就是希望打消消费者的这种固有印象。全家的日用品部门负责人梶山幸一表示：“疫情期间，消费者的节约意识不断提高。我们希望把全家打造成价格亲民的日用品购买场所。”
同时，由于长期以来的顾客群体多为20到50多岁的男性，所以争取更多女性顾客也是全家的一个目标。自推出100日元日用品后，厨房用品整体销售节节攀高，销售区已从一排货架扩大到三排货架。据说前来购买的顾客中70%是女性。热门商品是保鲜膜和可用于微波炉加热的食品保存容器。
另外，在任何地方都可以一贴即用的垃圾袋也大受欢迎。不仅是厨房，还可以贴在工作单位的办公桌边，非常方便好用。
全家表示，今后计划继续增加100日元商品数量。
（FNN Prime Online 6月21日刊载。日文原文）
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