既要追求健康，又想大快朵颐：便利店食品趋向“迷你”化

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如今，日本便利店的食品都在变得“迷你化”。原因何在？

罗森于6月22日推出的迷你版副食品。在店铺的一角，小份装的小吃、沙拉等各种副食品一字排开，容量都在100克左右，比普通的沙拉小了一号。这种新商品可以满足消费者既要吃得健康，又想保持体型的需求。

罗森商品本部的副本部长大谷弘子表示：“相较于吃掉一整份的食物，女性顾客更愿意把各种美味搭配起来吃。于是，我们推出了这种迷你副食，让她们可以随意搭配。”顾客可以按照自己的喜好定制，比如给虾仁沙拉配上可乐饼等等，一枚500日元硬币，就可以选购两三款。

罗森推出了包括（越南）生春卷、一口大小的大米可乐饼等在内的11款迷你食品，每一款都像百货商场地下卖场的副食品一样精致，但自己烹制又费时费力。

现在，不只是罗森采用了这种迷你战略，711也已在5月推出了小型便当。便当里的米饭只有150克左右，上面配有烤青花鱼和鸡肉末。价格只有300日元左右，据说深受女性顾客欢迎。

这种可以满足消费者健康饮食需求的迷你食品，今后应该还会有更广阔的市场。

（FNN Prime Online 6月23日刊载。日文原文）

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