日本三大便利店，将增加医药品经销

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从目前的形势看，预计可以买到感冒药和眼药等普通药物的便利店将会增多。

突然感冒或者发烧的时候，急需购买相应的药品。遇到这种时候，人们除了药店和药妆店外，在便利店买药也已经成为一种习惯性的选择。

然而，厚生劳动省的行政命令规定，如果便利店等店铺销售医药品，一半以上的营业时间需要拥有执业资格的注册销售人员常驻店内。对于24小时营业的便利店来说，这项规定导致人工费和安排注册销售人员的成本负担增加，所以始终难以增加此类店铺的数量。

不过，由于各家便利店企业要求放宽限制，加上疫情导致人们避免前往医院看病，为此，厚生劳动省计划最快在8月废除此项规定。

据悉，目前罗森约有250家店铺经销医药品，废除这项规定后，公司计划在2023年度内将经销医药品的店铺增加至450家，711和全家也将研究增加此类店铺的方案。

（FNN Prime Online 6月24日刊载。日文原文）

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