美国研究团队称，新冠病毒可在口腔内增殖

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解除紧急状态宣言后，东京的新冠病毒新增感染者又开始呈现增长趋势。

在这样的背景下，美国北卡罗来纳大学等机构联合组成的研究团队发布了一份引人关注的研究数据，称“新冠病毒可以在口腔内直接感染”。

此前，人们已知新冠病毒会附着在眼睛、鼻子和口腔粘膜上，然后侵入肺等部位的细胞，感染人类，而此次研究人员发现新冠病毒可以通过口腔、脸颊内侧、牙龈、舌细胞直接感染，并在口腔内增殖。

研究显示，即使是无症状患者，有些个例经过三周以上的时间，仍然可以从唾液中检测出病毒，同时，自诉存在味觉或嗅觉异常的患者唾液中往往容易发现病毒。基于这一结果，研究人员指出，口腔会通过唾液传播病毒，也就是成为了“培养皿”。

那么，日常可以采取些什么措施来预防呢？我们采访了日本齿科大学附属医院口腔外科的小林隆太郎教授。

他建议应该坚持漱口和刷牙。越是口腔不卫生的人，病毒越容易直接附着在口腔细胞上，所以平常应该注意保持口腔卫生。

佩戴口罩进行阻隔也很重要，可以保持口腔本身的卫生。关于漱口，使用清水即可，但不能只是在喉部咕咚咕咚过一遍，要先在嘴里咕噜咕噜漱几下，吐掉以后再漱喉，这样才有效果。

小林教授还表示，为防控疫情扩散，除了坚持口腔卫生管理外，还应该定期找牙医护理。

（FNN Prime Online 6月28日刊载。日文原文）

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