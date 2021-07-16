有偿提供塑料购物袋，便利店一年来发生了怎样的变化？

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7月1日，日本实施塑料购物袋有偿使用政策满一周年。据了解，弃用塑料购物袋的消费者比例超过了70%。而另一方面，也有新的问题暴露出来。

一年来，超市等场所自带环保购物袋的消费者越来越多。那么，在更加贴近日常生活的便利店，又有多少顾客弃用塑料袋呢？我们通过安装定点摄像机的方式进行了观察。

通过视频资料可以发现，在近处的一个付款台结账的29人中，有20人表示不需要塑料购物袋。

据说有偿使用的影响确实很大。

一位没有购买塑料购物袋的顾客（60多岁）说：“要花钱买袋子以后，我就养成随身带购物袋的习惯了。”

另一位顾客（20多岁）说：“我觉得日积月累也会是不小的一笔钱，所以从来不买。而且总归要扔掉，挺浪费的。”

Ministop便利店的菅原公一表示：“起初预想弃用率会在60%左右，但顾客们的意识不断提高，超过了我们的预期。这应该也为削减塑料垃圾做出了贡献。”据说，该便利店之前的弃用率大约为30%，在实施有偿使用政策后，这个比例超过了70%。他切实感受到了政策的效果。

对超市等场所的弃用率展开调查的日本连锁店协会透露，过去50%左右的弃用率，在2020年度一举上升到了75.3%。

各类店铺中，有偿化使用政策带来的弃用塑料购物袋的动向正在加速。在这样的背景下，那些购买塑料购物袋的人是出于怎样的理由呢？

一位买了塑料购物袋的顾客（30多岁）说：“我觉得可以当作垃圾袋用，所以就买了。”

另一位顾客（20多岁）说：“吃完东西以后，丢垃圾什么的时候比较方便。”

其中也有人购买用作垃圾袋的塑料袋。

一位50多岁的顾客说：“平时不买塑料购物袋，但是会买塑料垃圾袋。我都是买100日元一包的那种。”

一家销售塑料袋的公司透露，自从实施塑料袋有偿使用的政策以来，家用塑料袋的购买量增加了一到两倍。

日本Sanipak公司总经理井上充治说：“带有提手的塑料购物袋如今需求猛增。由于不再免费提供塑料购物袋，都需要付费购买，所以购买这类商品的消费者越来越多。”

塑料购物袋也可以用作垃圾袋，非常方便。

环境省认为，推行塑料袋的有偿利用，不仅有助于减少普通垃圾，也可以减少塑料垃圾。

（FNN Prime Online 7月1日刊载。日文原文）

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