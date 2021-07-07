自卫队大规模接种中心，莫德纳疫苗不良反应率0.19%

Newsfrom Japan

自卫队中央医院统计的一份调查结果显示，以老年人为主的大约20万名新冠疫苗接种者中，有约0.2%的人在接种后30分钟以内出现了不良反应。调查对象共208154人，他们都在自卫队负责运营的东京大规模接种中心接种了第一剂莫德纳疫苗。

在接种后30分钟内，395人（0.19%）表示出现了属于不良反应的某些症状，其中目眩和走路不稳的情况最多（98人）。虽然有20人被送去急救，但没有人被诊断为严重过敏症反应（Anaphylaxie）。

同时，据说还有许多人在接种大约一周左右以后咨询过手臂出现红肿等问题。

针对0.19%的不良反应率，昭和大学医学系客座教授二木芳人提出了两点看法。一是根据此次调查结果，可以说没有出现严重不良反应，安全性较高。二是不良反应中最常见的症状是目眩和走路不稳。

二木教授称，目眩和走路不稳主要是受到对接种疫苗抱有不安情绪的影响，年轻女性尤为多见。他指出，今后，随着接种工作在年轻人中的推进，预计报告不良反应的个例也会不断增多，但陷入重症的可能性较低。

（FNN Prime Online 7月2日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]