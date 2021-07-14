东京的第四次紧急状态宣言，为什么定于8月22日解除？

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在东京都“防止疫情蔓延重点措施”于7月11日到期后，日本政府发布了第四次紧急状态宣言，还计划延长冲绳县的紧急状态宣言期限。

此次日本政府为何对东京都发布了期限至8月22日的紧急状态宣言呢？

富士电视台政治部记者鹿岛豪心对此解释称，鉴于7月7日东京都新增感染人数超过900人，政府判断目前的“防止疫情蔓延重点措施”没有产生效果，于是毅然决定发布紧急状态宣言。

同时，针对截至8月22日这样一个时间跨度，一名政府高官列举了两个主要因素。首先，这段时间涵盖了盂兰盆节（中元节）和暑假，人员流动和接触往往容易增多，政府希望借此提醒人们注意防控。另一点是疫苗，他表示“按照现在的进度，到8月末时，大约40%的国民可以完成疫苗接种。期待能够产生阻断疫情扩散的效果。”

日本政府、东京都、东京奥组委、国际奥委会、国际残奥会在紧急状态宣言发布后举行的五方会谈上，正式决定在东京都内所有奥运场馆进行的赛事，将以空场形式举办。

（FNN Prime Online 7月8日刊载。日文原文）

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