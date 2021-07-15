东京“疫情再次扩大”，奥运期间或将“单日新增超千人”

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东京都新冠疫情专家会议分析认为，如果新增确诊人数按照目前的速率增长，那么奥运期间的单日新增感染人数将会超过1000人。国立国际医疗研究中心国际传染病中心主任大曲贵夫表示：“新增阳性患者的增幅一直维持在高位。疫情已经再次扩大。”

东京都的监控会议数据显示，新增感染人数的7天平均值为625人，较上一周期增加了120人以上，其中90%以上是50岁以下人群。

专家分析认为，如果新增感染人数按照现在速率增长，那么奥运会期间的7月28日，单日新增确诊人数将会突破1000人，达到1192人。

鉴于四五十岁的职场感染人数不断增多，东京都知事小池百合子强调，去年的这个时期，大家每天消毒和清洗手部数十次，呼吁人们再次严格执行基本的防疫措施。

（FNN Prime Online 7月8日刊载。日文原文）

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