久坐导致“死亡风险升高”，远程办公该怎么办？

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坐的时间越长，死亡风险越高？

新冠疫情期间，远程办公迅速普及。有些人在家工作时，想必一坐就是一整天。在此背景下，一份研究报告近日出炉，指出坐的时间越长，死亡风险越高。



这份报告由京都府立医科大学等机构组建的研究小组发布，在约7.7年时间里，追踪调查了64456名日本人（男性29022人，女性35434人）并根据获得的数据，对白天久坐时间与死亡之间的关系进行了分析。



研究证实，从所有调查对象整体来看，白天保持坐姿的时间（久坐时间）每增加两小时，死亡风险升高15%；而在患有生活习惯病的人群中，脂质代谢异常患者会升高至18%，高血压患者会升高20%，糖尿病患者会升高27%。



白天保持坐姿时间每增加两小时而相应升高的死亡风险（图片提供：京都府立医科大学研究生院医学研究科讲师小山晃英）

※“死亡风险升高15%”指的是死亡率为1.15倍，并不是说该群体中16（1+15）%的人会死亡。

※“死亡率”表示的是某个群体一定时间内死亡人数的比例

另外，生活习惯病（高血压、脂质代谢异常症、糖尿病）的患病种类越多，久坐时间与死亡的相关性越大。没有生活习惯病的人白天久坐时间每增加两小时，死亡风险会升高13%；而同时患有上述三种生活习惯病的人，死亡风险则大幅升高至42%。



脂质代谢异常症、高血压和糖尿病患病情况所带来的白天保持坐姿时间每增加两小时相应升高的死亡风险（图片提供：京都府立医科大学研究生院医学研究科讲师小山晃英）

研究还证实，空闲时间即使增加身体活动量，依然无法完全抑制白天久坐时间与死亡的关联性。此次的研究成果，已于6月14日发表在《美国心脏协会杂志》上。

7月12日，东京都发布第四次紧急状态宣言，可能有些企业会继续实施远程办公，或者再次全面切换为远程办公模式。如果居家办公期间，保持坐姿的时间多于平时，那么死亡风险就有可能升高。

那么，怎样做才能降低死亡风险呢？我们采访了研究小组成员、京都府立医科大学研究生院医学研究科的小山晃英讲师。



京都府立医科大学研究生院医学研究科讲师小山晃英（图片提供：本人）

久坐容易导致高血压、脂质代谢异常和糖尿病

——为什么久坐会对身体产生不良影响？

因为血液循环不畅和肌肉缺乏运动，会导致身体代谢下降。

——具体容易患上哪些疾病呢？

据报告显示，久坐可能和高血压、脂质代谢异常和糖尿病等被称作基础疾病的生活习惯病，循环系统疾病以及某些癌症有关。另外还可能导致腰痛、肩部僵硬等慢性疼痛。

——久坐会导致死亡风险升高多少？

此次研究结果证明，白天保持坐姿的时间每增加两小时，死亡风险就会升高15.3%。有心血管病风险因素的人更为显著，比如高血压患者的死亡风险会升高20.2%，脂质代谢异常患者会升高17.6%，糖尿病患者会升高27.2%。而且，如果同时存在上述三种风险因素，那么死亡风险会上升至41.7%。

对策有哪些？

——据说有数据表明日本人平时的久坐时间为世界最长……

根据2011年国际标准化身体活动问卷调查的数据，日本人的久坐时间之长为世界第一，这个结果引发了人们的极大关注。不过，该数据的调查样本仅限于大约5000名日本人。

白天的活动时间，在很大程度上受到年龄、社会经济地位（Socio-economic Status，SES）和工作环境等因素的影响，很难一概而论。

——远程办公人员尤其容易久坐，应该采取什么对策呢？

我觉得可以坐着做双腿的伸展运动，或者在脚尖捆上系带的哑铃来运动双脚。另外可以使用站立式办公桌，创造可以改变身体姿势的环境，站一会儿坐一会儿，以此避免久坐。

不过，如果是远程办公，那么可能难以改变环境。有报告显示，这种情况下，避免长时间坐着不动具有重要意义，所以应该注意经常动一动，减少连续久坐的时间。

——站着工作也可以产生效果吗？

即使是从“坐着”到“站着”这样的动作变化，也能促进血流和刺激肌肉，有助于避免肥胖。实际上，从我们的研究结果可以发现，坐着的时间越长，内脏脂肪越容易增加；站立时间越长，内脏脂肪越容易减少。

通过电脑和手机的定时通知功能提醒时间

——远程办公的普及会导致死亡率上升吗？

我认为不太可能出现远程办公普及率越高就导致死亡率越高这样一种剧烈变化。保持坐姿的时间过长，会导致肥胖，进而引发代谢综合征和各种并发症，这种情况是完全有可能的。

我认为，抛开个例不谈，作为远程办公群体而言，至少需要数年时间才会出现这种变化。虽然缩短上下班的交通时间是远程办公的一个优点，但为了避免身体活动量的减少，还是应该注意防患于未然。

——最后请您给远程办公人士提供一些建议。

如果过于集中精神盯住电脑屏幕，那么时间往往过得很快。在这样的时间里，大家应该不会改变身体姿势，一直坐着。尤其是尚未习惯远程办公的人更要注意！我们可以利用电脑和手机的定时通知功能，来提醒时间的流逝。

其实远程办公也有许多优点，所以希望大家开动脑筋，自我把握好生活和工作的平衡关系。

在新冠疫情平息之后，远程办公这种工作方式也有可能继续推行下去。增加空闲时的运动量似乎没有太好的预防效果，所以希望大家学会定时做一下伸展运动，或者站着工作，注意保持健康。

（FNN Prime Online 7月12日刊载。日文原文）

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