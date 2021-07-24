维珍推动“太空旅行”商业化 创始人成功试飞

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业务范围涵盖音乐、酒店、航天等领域的维珍公司成功实现了载人试飞，开启了太空商业旅行的大幕。

维珍创始人理查德･布兰森（70岁）在太空飞船上向孩子们激动地高呼：“听我说，地球上的孩子们。我也曾是一名仰望星空的少年。如今，我已变成大人，并且乘着飞船来到了太空。”

他最初创办了维珍唱片公司，后来不断发展壮大，在35个国家开设了包括航空公司和酒店在内的大约40家企业。此次他乘坐的是自己创办的维珍银河太空旅行公司的“太空船2号”太空飞船。

本次试飞时，太空飞船以悬吊在母船上的状态升空，达到高空后进行了分离，机体到达了高度为86千米的太空。

飞行过程中，飞船内有大约几分钟时间处于无重力状态，6名船员各自摘掉安全带，体验了悬浮的感觉，并通过舷窗看到了蓝色的地球，享受了奇妙的太空之旅。之后，太空飞船再次进入大气层，平安返回了地球。

理查德･布兰森表示：“我在宇航服内侧写下的‘目标’是，将我们太空旅行的梦想变成子孙们的现实。（通过此次试飞）我们清晰地看到，维珍银河可以成为连接地球和宇宙的途径。”

维珍银河希望于2022年实现此项太空旅行事业的商业化，有消息称每名乘客收费将高达约2700万日元，已经有600人提出预约。

另有其他一些企业也在尝试挑战浩瀚宇宙。IT巨头“亚马逊”的创始人杰夫･贝佐斯也于20日搭乘自己创办的“蓝色起源”公司的太空飞船飞向太空并顺利返回。

可以认为，民间企业争相开展的太空商业活动今后还将进一步加速。

（FNN Prime Online 7月13日刊载。日文原文）

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