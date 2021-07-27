疫情期间最常吃的蔬菜调查 圆白菜最受女性青睐
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在民众长时间坚持居家抗疫的背景下，一份关于疫情期间经常食用的蔬菜排行榜新鲜出炉。
生产和销售盒装沙拉的企业“沙拉俱乐部”开展的蔬菜相关问卷调查显示，新冠疫情蔓延以来，食用量增多的蔬菜排行榜第一名是圆白菜，第二名是洋葱，第三名是大白菜。
在分年龄段的调查中，圆白菜依然是20至29岁、30至39岁、40至49岁这三个年龄段女性的最爱。
另外，关于“为健康而摄取的蔬菜”，选择西红柿的受访者最多，其次是西蓝花和圆白菜。
同时，圆白菜还夺得了“疫情期间做菜时经常使用的蔬菜”排行榜第一名。2020年的调查中，圆白菜也是经常使用的蔬菜排行榜第一名，此次是蝉联冠军。
关于食用圆白菜的理由，选择“可以用作各种菜肴”的受访者最多，其次是“烹饪简单”。另外，据说20%的20至29岁女性受访者考虑的是“节食减肥”。
（FNN Prime Online 7月14日刊载。日文原文）
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