日本全国平均时薪930日元

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日本最低时薪上涨28日元，涨幅创历史新高。

厚生劳动省审议会决定将2021年度最低时薪标准上调28日元，全国平均时薪定为930日元。此次涨幅创下历史新高。

最低工资是企业应向劳动者支付的最低报酬，今后，各个都道府县将依据前述参考标准自行确定具体的上调金额。

考虑到新冠疫情的影响，2020年度未能发布参考标准，全国平均仅上调了1日元。

关于这条新闻，我们采访了全员实行远程办公的初创企业Caster董事兼首席风控官石仓秀明。

电视主播三田友梨佳：“从企业管理层角度，您如何看待上调最低工资这件事？”

石仓：“此次上调幅度比预想的要大一些，这一点让我比较吃惊。对于企业而言，人工费是运营成本的一个大头，我本人也是企业管理人员，可以理解这会给企业造成一些负担。不过，上调最低工资本身可以成为打破现在这种恶性循环的手段，从方向性来说，我对此表示欢迎。”

三田：“您说的恶性循环指的是？”

石仓：“我指的是最低工资偏低的问题。换言之，如果人工费很低，那么即使不去开动脑筋，努力提高生产率和商品服务价值，企业仍然可以生存。同时，如果人们的工资不涨，那么用于消费的钱也会变少，只有便宜的东西才会畅销。于是，就会生产出大量廉价产品，但这样又难以产生利润，导致工资无法上涨——这是一种恶性循环。为了摆脱这个问题，我认为必须从上调工资着手，促进企业生产率的提升，进而提高商品价值和价格，再将之反映到工资待遇上，形成一种良性循环。”

三田：“按您的意思，上调最低工资将对社会产生重大影响啊。”

石仓：“比如英国，为了让底层民众的收入向社会平均年收中位数靠拢，每年都会上调最低工资，最终缩小了贫富差距。我认为，日本也可以通过上调最低工资，消除非正式员工和正式员工之间的待遇差距，这样一来，大家就可以在就业时自由选择工作方式，想要全职工作时就当正式工，想要短期或短时工作时就当非正式工，我很期待迎来这样的未来。”

三田：“如果在经济疲软时上调工资，缺乏实力的中小企业需要做出非常艰难的选择，为了避免企业缩减招聘人数，除了最低工资外，我认为还需要制定可以全方位整体拉动经济的发展战略。”

（FNN Prime Online 7月15日刊载。日文原文）

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