针对世界遗产军舰岛史实表述问题，联合国教科文组织表示“强烈遗憾”

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针对已经入选世界文化遗产名录的长崎县军舰岛，联合国教科文组织认为其关于强征朝鲜半岛劳工的史实表述不到位，通过了表示“强烈遗憾”的决议案。

联合国教科文组织世界遗产委员会22日召开会议，针对日本的世界文化遗产“明治日本的工业革命遗产”组成部分的长崎县端岛煤矿（俗称军舰岛），肯定了其“履行了多项承诺，从多方面遵守了委员会的决定”。但与此同时，委员会认为其在战争期间强征朝鲜半岛劳工的史实表述上不到位，通过了表示“强烈遗憾”的决议案。

关于军舰岛，日本设立了“工业遗产信息中心”，展示了原岛民声称“朝鲜半岛劳工没有遭到歧视”的证言等资料，而韩国对此十分不满，认为“完全歪曲了史实”。

日本政府声称“本国政府已经切实履行了承诺的措施”，表示今后也将妥善处理。

（FNN Prime Online 7月22日刊载。日文原文）

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