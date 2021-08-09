宜家，采用充电电池替代碱性电池，推动可持续发展

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为了减少温室效应气体排放量和电池垃圾，家具和家居产品零售巨头宜家已于7月底停售一次性碱性电池，全部改为环境负担更小的充电电池。

宜家日本公司照明部门负责人长谷川七海表示：“2019年，宜家全球店铺销售了大约3亿个碱性电池。停售碱性电池后，即使一个电池只充电50次，也相当于全年可以减少约5000吨废弃物。”

据悉，此次行动仅针对日本国内店铺，接下来的目标是10月底以前在全球所有店铺停售碱性电池，全面改售可循环利用的充电电池。

同时，宜家还推出了其他一些旨在减少垃圾的举措。长谷川七海介绍称：“宜家的目标，是到2030年时，要将店内使用的塑料产品全面替换为可再生产品或可再生材料产品，目前正在积极推进这项工作的展开。床上用品多为塑料包装，今后也会停止使用这些材料，不断减少塑料用量。我们希望尽可能实现零塑料的目标。”

（FNN Prime Online 7月31日刊载。日文原文）

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