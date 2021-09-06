日本国内发现“拉姆达”毒株，传染性和疫苗效果如何？

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在新冠疫情不断蔓延的背景下，日本国内又发现了新型变种病毒。那就是被命名为“拉姆达”的变种病毒。

羽田机场防疫人员在7月20日抵达该机场的一名具有南美秘鲁旅居史的30多岁女性身上发现了该毒株。

国立传染病研究所透露称，拉姆达毒株是2020年8月首次在秘鲁被发现的。在拉姆达毒株肆虐的秘鲁国内，今年4月的单日死亡人数超过了1200人，5月有些日子的新增感染人数甚至多达两万人。

国际医疗福祉大学教授松本哲哉表示尚不清楚拉姆达毒株的具体性质，但传染性“可能与德尔塔毒株不相上下”。美国疾控中心（CDC）的报告显示，在日本已成为主要感染病毒的印度型变种病毒“德尔塔”毒株，一名感染者会传染5人到9.5人。

同时，关于疫苗是否有效这一点，松本教授指出，由于超过60%国民已经接种疫苗的智利也出现了拉姆达毒株不断扩散的现象，所以疫苗针对拉姆达毒株的效果可能弱于德尔塔毒株。

不过，智利接种的疫苗大部分是中国疫苗，而日本接种的是辉瑞和莫德纳疫苗，所以无法一概而论。数据虽然可能发生变化，但疫苗的有效性还是令人心存疑虑。

松本教授推测，拉姆达毒株今后恐将与目前已经在日本国内扩散的德尔塔毒株共存并传播扩散。

（FNN Prime Online 8月9日刊载。日文原文）

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