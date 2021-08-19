美国纽约推广“户外用餐”，堂食需提供“接种证明”

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在疫情持续蔓延的背景下，美国纽约市从8月16日起要求餐饮店堂食顾客必须提供疫苗接种证明。

作为加强防控措施的一环，在实施这一政策之前，该市就出现了取消餐饮店堂食的动向。一家餐饮店的老板表示：“店内空间比较小，为了顾客、社区和员工的安全，我觉得取消堂食是降低风险的最佳办法。”据说，由于出现了接种疫苗者依然感染病毒的问题，所以尽管这家餐厅的所有员工均已接种疫苗，但为了降低风险，还是决定取消了堂食。与此同时，该店也在摸索如何兼顾疫情防控和日常经营，比如他们会在不开业的白天将店面租给别人办公。

一名顾客表示：“我觉得这种做法很聪明。所有商户都有责任防控德尔塔毒株，其他店铺也应该这么做吧。“

目前，纽约市18岁以上人口的第一剂疫苗接种率已经达到74%，但受到印度型变种病毒“德尔塔毒株“的影响，疫情仍未得到控制。

据分析，目前美国民众急需加强防控，为此拜登政府也将采取再次建议民众佩戴口罩等措施。

（FNN Prime Online 8月13日刊载。日文原文）

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