疫情暴发，东京都居家疗养人数超2万人

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8月13日，东京都单日新增感染人数达到创新高的5773人。

截至12日，东京都居家疗养人数也首次超过2万人，达到了20726人。

东京都知事小池百合子表示：“目前病床满员，可能出现‘本来可以挽救的生命却得不到救助’的情况。”

现况是医疗形势十分严峻，即使症状恶化，也无法住院。我们采访了东京的一家专门从事上门医疗服务的诊所，深刻体会到了如今医疗系统的紧张程度。

该诊所在接到保健所的紧急委托后，急救人员出诊前往一名30多岁的单身男性家中。这位感染新冠肺炎的男子，前一天晚上病情恶化，但联系不上医院床位，急救队连续给他输了14小时氧气。

我们询问是不是找不到可以住院的医院，急救人员回答说：“差不多是最近一周时间吧，感觉住院人数出现暴发式增长”。 医生表示：“针对无法送医、血氧浓度低的患者，急救队员必须轮流给他们输氧。”

及时发现居家疗养者病情变化的关键在于脉搏血氧仪（pulse oximeter）。血氧浓度低于96%的患者会被划定为中等症状一级，这在东京属于住院对象。前面提到的那名男子持续吸氧，血氧浓度勉强保持在了96%的水平。

另一天上门诊治的一名40多岁男子情况就比较严重了。

医生：“浑身无力？呼吸不那么困难吗？”

男子：“还好”。

然而，用血氧仪一测……。

医生：“现在血氧浓度只有76%。真的不觉得憋气吗？”

男子：“有一点……”

医生：“这个情况非常严重了。”

看来，病情之重，仅凭外表是根本无法判断的。

正因为如此，有时他们也会直接告诉患者吸氧的重要性。

在上门诊治一名患有基础疾病的60多岁男性时，医生告诉他：“说得难听一点，可能会没命的。守护生命是我们的职责。所以你必须吸氧。”

忙碌在一线的医生指出，这种上门医疗模式逐渐失去存在意义也只是时间的问题。

山王日向上门诊所院长田代和马表示：“有些人虽然外表看着情况平稳，但如果不吸氧的话，血氧浓度就会不断下降，这正是新冠病毒的可怕之处。得不到应有的医疗救治的患者正在激增，作为医生我非常懊恼，对现状深感忧虑。”

（FNN Prime Online 8月13日刊载。日文原文）

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