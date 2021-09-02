纽约，室内设施必须检查利用者的疫苗接种证明

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美国纽约市宣布，商业场所有义务检查利用者的新冠疫苗接种证明，不切实履行者，首次将被处以1000美元违规罚款。

纽约市市长白思豪16日签署的这项法令，要求市民在进入餐饮店、健身房等室内设施时必须出示接种疫苗的证明。该法令9月13日正式施行，之后如果设施运营方未认真履行检查义务，首次将被罚款1000美金，违规次数越多，罚款金额也会越高。

曼哈顿地区的餐饮店早已采取相应防控措施。一家店铺的老板表示：“此前纽约市和纽约州已经发布了多份防疫指南，我们一直认真遵守，这次也会如此。但就我个人而言，并不认为义务化是件好事。”一名尚未接种疫苗的顾客表示：“这可能会促使像我这样没有时间接种疫苗的人抽出时间去接种疫苗吧。”

在变异毒株肆虐的背景下，纽约市不断向民众强调“接种疫苗是关键”。

（FNN Prime Online 8月17日刊载。日文原文）

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