一名感染新冠的孕妇在家早产，婴儿不幸夭折

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据悉，日本千叶县一名感染新冠病毒的孕妇在自家疗养期间感到阵痛后，因找不到可以接受的医院而被迫在家生产，婴儿不幸夭折。

这位怀有8个月身孕的30多岁女性感染新冠病毒在家疗养，8月17日早上感觉腹部疼痛并发现出血，立刻通过家庭医生和保健所等渠道联系住院。但由于未能找到接收医院而在家早产，婴儿送医后不幸夭折。

据说，该名女性之前在14日已经出现呼吸困难等新冠肺炎的中等程度症状，为了住院治疗，一直在联系可以收治的医院。千叶县柏市保健所总务企划科副科长冲本由季表示，出现这种情况，“简而言之就是医疗资源非常紧张”。

据说，为了防止传染，感染新冠病毒的孕妇只能选择可以进行剖腹产和新生儿隔离的医院生产，已经出现多例难以协调住院的情况。

（FNN Prime Online 8月20日刊载。日文原文）

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