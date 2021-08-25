削减食物浪费，日本星巴克每天打烊前部分食品打八折

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打八折的行动包含着怎样的环保思想？

很多人在喝咖啡的时候顺便会买一些柜台里摆放的蛋糕、甜甜圈、司康饼等小点心。

星巴克咖啡日本公司19日宣布，为了减少食物浪费，将从打烊前3小时开始对甜甜圈、三明治等部分商品打八折出售。比如，一块纽约芝士蛋糕462日元，打八折后是369日元。一名20多岁的市民对此表示：“近年来食物浪费问题比较严重，我觉得打八折的做法很有意义。”

星巴克门店的食品废弃物中，萃取咖啡后剩下的咖啡豆残渣大约占了70%，而过期食品的废弃量大约占到了15%，仅次于前者。

星巴克咖啡日本公司商品本部食品部的森田一毅部长表示：“对我们来说这也是巨大的挑战。星巴克的整体目标是2030年要削减50%的废弃物。为实现这一目标，我们将坚持这项打折政策。”

从打折销售试点门店的情况来看，一些顾客在喝饮料时追加购买的蛋糕，以及带给家人的蛋糕销量有所增加，已经成功地将废弃量减少到了一半以下。

这一措施从8月23日起在日本全国所有门店开始实施，部分销售额将捐给“儿童食堂”的援助中心。

（FNN Prime Online 8月20日刊载。日文原文）

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