“下班后放松一下”，在商业街吃喝玩乐的中年人多于年轻人

Newsfrom Japan

40岁以上夜间外出逗留人员比年轻人还多10%

8月19日晚，记者前往东京的一条商业街采访，尽管已近9点，但还能看到不少餐饮店依然在营业，而且座无虚席。

马路上，一名头发花白，看起来上了年纪的男性，无所顾忌地躺在一栋建筑物旁的地上一动不动，似乎已经喝得烂醉如泥。去叫起那些躺在地上的人，也成了负责巡视商业街的“巡查小队”的工作。

针对被认为与疫情扩散具有密切联系的人流问题，日本政府新冠疫情防控小组负责人尾身茂指出：“实际上，现在人流增加的不只是年轻人，比如40到64岁这个年龄段，即所谓青壮年、中壮年群体的外出人流量，比年轻群体还要多10%。希望民众认真理解这一现状。”

从厚生劳动省的疫情防控专家小组公布的资料就可以看出，东京市内主要商业街的夜间逗留人数，下午6点以后，40到64岁群体要多于15到39岁的年轻群体。

下班回家前小聚……中老年人的真实想法是？

为什么重症化风险高于年轻人的中老年群体大量出现在夜晚的闹市区呢？

一群四五十岁的公司员工们七嘴八舌地说“去了那家店，但是到了打烊时间，就被赶了出来”“说是‘限时两小时’”“喝啦，很尽兴”“没少喝哦”“接下来还要再去一家、两家、三家、四家继续喝”。他们下班后在小酒馆里刚喝完了出来，虽然已经快8点了，但据说接下来还要找其他地方继续喝。

当被问到这个时间还不回家的原因，一名50多岁的公司员工说：“虽然下班后不会搞得那么晚，但多少还是有点儿想轻松轻松的吧，大家都抱着放松一下，喝上一杯再回家这种心理。我觉得40到60来岁的这一代人都是这样的吧。”

难道没有远程办公吗？

一名50多岁的公司员工对此表示：“说实话，我们公司现在不实行远程办公了。远程办公存在局限性，到底还是面对面才好。见面并感受彼此的心情，这是不可或缺的。而且我们的工作模式一直都是这样的。”

几个四五十岁的公司员工说：“这不是理所当然的吗？”“推动经济的都是这个年代（四五十岁）的人吧。得花钱消费，才能带动经济啊”“四五十岁的人都是千辛万苦熬到现在的”。

在大家纷纷表示“远程办公存在局限性”的同时，8月19日与菅首相举行了会谈的经济团体高层，对企业管理人员“无缘无故上班出勤”的问题提出了忠告。经济同友会代表干事樱田谦悟说：“无缘无故出勤上班的管理人员和企业高层越来越多。问他们为什么来公司，他们回答‘因为有公司’，这可不行。”

控制白天和晚间的人员外出，能否扭转疫情形势？今后的情况依然扑朔迷离。

（FNN Prime Online 8月20日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]