防灾“衣物储备”率仅为14.7% 优衣库公布衣物储备建议清单

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9月1日是日本的“防灾日”。

除了食物和饮用水等物品外，大家是否还储备了防灾衣物呢？优衣库的一项调查结果显示，回答储备了防灾衣物的受访者比例仅为14.7%。

——你是否听说过“衣物储备”？

一位50多岁的市民表示，“这还是头一次听说”“这么说来，平时没有怎么准备衣服呢”。

为此优衣库公布了衣物储备建议清单。

主持此次清单编制工作的高崎健康福祉大学教授内田幸子，在防灾研究领域造诣深厚，她认为最重要的是“内衣”和“袜子”。

内田教授说：“发生灾害后，如果衣服处于湿润状态，会夺走身体热量，因此及时更换干燥衣物以保持体温具有重要意义。据说衣物等生活物资送至灾民手中大约需要3天左右的时间，所以我认为最少要储备足够更换三天的衣物。”

这三天的储备应该包括“背包”“居家服”“羽绒服”“室内拖鞋”“内衣”“口罩”和“袜子”。 她指出，重要的是将这些物品装入背包内，和储备用食物等一同存放起来。

电视主播梅津弥英子说：“就我个人而言，感觉之前完全疏忽了衣物的储备问题。不过从此次调查来看，80%以上的地方政府也认识到居民没有储备衣物的问题。在衣物储备中，内衣尤为重要，从卫生角度出发，应该储备足够数量以备每天更换。还有就是袜子对于保护脚部来说非常重要。有过灾害避难经历的人当中，每四人就有一人认为自己‘之前衣物储备不足’，可见在大家应该更加重视这一点。”

（FNN Prime Online 8月30日刊载。日文原文）

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