新增感染人数减少，但专家仍在敲响警钟

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9月6日，东京都新增感染人数时隔1个半月再次降至1000人以下，日本全国整体呈现出新增感染人数逐渐减少的趋势。

但专家仍然给人们敲响了警钟，称“放松警惕为时过早”。

观察FNN统计的全国新增感染人数可以发现，8月20日单日超过了25800人，之后逐渐减少，到9月6日已降至10000人以下。

盂兰盆节和暑假结束后，人们恢复了社会活动，新增感染人数却逐渐减少，这些数字是否反映了实际状况呢？有些专家对此提出了质疑。

国际医疗福祉大学主任教授松本哲哉表示：“人流量本身没有变化，只有新增感染人数在减少，两者存在矛盾，所以不好判断这些数据是否反映了实际情况。”因此，松本教授指出目前的状况并不能让人放心。他说：“还有许多人想打疫苗却打不上。主要是20多岁到50多岁的群体。接下来的关键是广泛提高接种率。”

另外，日本政府也认为医疗资源紧张的状况尚未得到改善，正在研究是否推迟解除首都圈等地的紧急状态宣言。

松本教授表示：“政府设定的解除宣言的标准是东京都单日新增感染人数降至500人，但这个数字还是太高。如果能降至100人、200人的水平，那么医疗体系的问题应该能够得到切实改善。”

（FNN Prime Online 9月7日刊载。日文原文）

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