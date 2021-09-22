东京奥运及残奥会“赤字约2.3万亿日元”，东京居民人均负担10万日元？

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东京都内五个场馆每年亏损7亿日元以上

推迟一年举办的东京奥运及残奥会已经落下帷幕。

作为大会的竞技舞台，修建了各种比赛场馆，其中东京投入约1400亿日元新建了6个作为永久性设施的比赛场馆。原本设想的是大会闭幕后仍将作为国内外大赛比赛场馆继续使用，但观察四年前东京都公布的未来收支数据可以发现，这6个场馆中，预计可以盈利的只有举办了排球和轮椅篮球比赛的有明竞技场（Ariake Arena）。



东京都5个场馆的赤字总额为每年大约7.3亿日元

除了有明竞技场外，东京水上运动中心、皮划艇激流回旋中心、海之森水上竞技场、大井曲棍球竞技场、梦之岛公园射箭场这5个场馆原本就预计会出现合计每年约7.3亿日元的赤字。

为了避免这些场馆变成所谓的“负之遗产”，如何尽可能地有效利用，提高收益将是今后的一大课题。

大会费用是最初估算的两倍以上

巨额赤字令人担忧，那么大会整体花费了多少呢？

根据东京奥运及残奥会申办委员会2013年1月向国际奥委会（IOC）提交的“申办材料”中的估算，包括奥组委、东京及日本中央政府的总经费合计为7340亿日元。

但由于大会推迟一年举行，又增加了疫情防控费等追加经费，所以2020年12月公布的最新经费合计达到了16440亿日元。



大会费用16440亿日元，为最初估算的两倍以上

也就是说，在去年年底，大会费用，也就是支出部分，已达当初估算的两倍以上，大会的收支情况，还将根据收入最终计算得出。

估计赤字达2万亿日元以上

何时才能知晓推迟一年举办的这届大会的最终赤字金额呢？

奥组委秘书长武藤敏郎说过这样一番话——“拆除临时场馆，以及对修建了相关设施的租借地点进行复原处理等部分工作要到明年3月左右才能完成。恐怕只能等到明年4月以后才能开展决算工作。”



“明年4月以后”才能公布最终收支情况

换言之，只有等到明年才能公布最终的收支情况。

关西大学名誉教授宫本胜浩自行计算了大会的收支情况，按照他的估算，奥组委、东京和中央政府三方的合计赤字将达到“大约23713亿日元”。

宫本名誉教授按照“最终累计的经费总额-税收增加部分=赤字”的算式进行计算，他算出的结果是，即便算上税收增加部分，仍会出现超过2亿日元的巨额赤字。

其中，奥组委的赤字约900亿日元，东京都约14077亿日元，中央政府约8736亿日元。光是东京的赤字部分，就相当于每一名东京居民平均需要负担约10万日元。



东京居民人均负担约10万日元

乐观的费用预估，缺口或由东京政府填补？

有人指出，主办方过于看好举办奥运会带来的经济效果，不惜顶着赤字大举修建场馆，原本的费用预估就过于乐观草率。

而奥组委的大约900亿日元赤字，是因为原则上以无观众的空场形式办赛，门票方面几乎颗粒无收。

就算东京都和中央政府可以拿税收来弥补赤字，但奥组委的收入来源非常有限，所以人们认为其无法填补门票收入这部分的赤字。

奥组委官员称“东京都不可能掏不出”

原则上，如果奥组委无法填补缺口，将由东京政府顶上，东京也无法填补，则由中央政府来兜底。



到底谁来填补赤字？

针对这个费用负担的问题，武藤秘书长表态称，原则上应由主办城市负担费用，但奥组委将与东京和中央政府协商后决定。

不过，奥运大臣丸川珠代曾在5月表示，鉴于东京的财政规模，基本上难以想象会出现东京在财政上无法填补赤字的情况；一名奥组委官员也说，考虑到门票收入减少900亿日元，（奥组委赤字）大概会在1000亿日元左右，东京不可能掏不出1000亿日元。由此可见，在人们的认识中，应由东京来填补赤字的倾向越来越强烈。



认为应由“东京都填补”赤字的态度偏向越来越强烈

预计东京奥运会将出现如此巨额之赤字。想要提升举办此届奥运会的价值，关键在于今后如何提高东京奥运会的遗产内涵，以及如何继承这些遗产。

（经济部 东京奥运及残奥会担当记者 秀总一郎）

（FNN Prime Online 9月10日刊载。日文原文）

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