感染新冠病毒康复后，近半数患者存在后遗症

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一项调查显示，即使感染新冠病毒康复后，仍有许多患者存在后遗症。

东京世田谷区的调查显示，近半数感染者表示“存在后遗症”，甚至不少人长期受到某些症状困扰。我们采访了一位苦于后遗症的女士。

北里大学东阳医学综合研究所从2020年8月开始接诊新冠肺炎后遗症患者，这名接受该研究所在线诊疗服务的40多岁女性已被后遗症困扰了五个月之久。

她在2021年3月感染了新冠病毒。没有基础疾病，10天左右结束了疗养，但三周之后突然卧床不起，被紧急送医。

检查后也没有找到原因。这位女士表示：“老是出现心悸、头痛、目眩和呼吸困难的症状，日常购物还好，但如果要办什么事情，必须乘坐电车出行，就会觉得非常可怕。原本以为新冠治好了就能恢复正常生活，现在这种状态真的非常痛苦。完全没有料到会这样。”

北里大学东洋医学综合研究所长期采用中医疗法进行治疗，自开放后遗症门诊以来，前来求助的患者不断增加。

该研究所医师石毛达也表示：“患者基本上都出现了疲劳和倦怠感。目前并没有针对新冠后遗症的根本解决办法，主要采用的是对症疗法。我想可能许多患者需要进行长期治疗。”

（FNN Prime Online 9月16日刊载。日文原文）

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