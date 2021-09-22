大提琴家马友友 获第32届高松宫世界文化纪念奖

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高松宫世界文化纪念奖，旨在表彰在艺术和文化领域功绩卓著的人物。今年在音乐部门获奖的，是美国大提琴演奏家马友友（65岁）。

蜚声世界的大提琴演奏家马友友1955年出生于法国巴黎，父母均是中国音乐家，他4岁开始学习大提琴，7岁时移居美国纽约。当年他还为时任美国总统肯尼迪演奏过。

年轻时的马友友深受大提琴演奏大师帕布洛･卡萨尔斯影响。他说：“‘首先做人，然后是音乐家，最后是大提琴演奏者’，这种价值观就是卡萨尔斯教给我的。我认为能够引导你从现在身处的位置到达另一个境界的人就是模范。”

他认为自己在多种文化交融环境中的成长历程有时会带来美妙的灵感，这也让他积极跨越领域界限，和其他音乐家、艺术家们共同合作表演。

此外，他推出了100张专辑，获得过18次葛莱美奖。

他说：“要学会与人合作。因为没有合作就一事无成。还有，必须和远比自己年轻的一代协作。”

2018年，他开启了在全球36个地方演奏巴赫作品的“巴赫计划”。

他把音乐定位为深入、亲密的社会交流活动，珍视每个地方的特色，开展独一无二的合作，2021年11月预定在冲绳举行公演。

同时，即使是在疫情期间，他仍坚持通过互联网等途径，超越国界、种族、文化和年龄，不断向全世界传递音乐的可能性与希望。

为防控疫情，此次已决定取消颁奖仪式。获奖者最快将于10月获赠奖牌和其他奖品。

（FNN Prime Online 9月20日刊载。日文原文）

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