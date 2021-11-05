拾荒慢跑 环境友好型运动“Plogging”

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一边捡拾路边垃圾一边慢跑，颇具新意的“Plogging”运动正在日本悄然流行。

9月25日早上，东京町田市举办了一次名为“鹤间公园南町田清洁大作战”的活动。一群人沿着河边的散步道慢跑，时而停下捡起路边的垃圾放入垃圾袋内。

这就是诞生于北欧瑞典的环境友好型运动“Plogging”。除了慢跑本身外，捡拾垃圾的动作也能增加运动量，还可以为城市环境的整洁做贡献。正是由于通过简单小事，能够为“可持续发展目标（SDGs）”出一份力尽一份责，因此正日益受到全世界的关注。并且，这样的集体行动还增进了人们的沟通交流，在海外已经成为一种深受欢迎的运动。

一般财团法人Plogging Japan会长常田英一朗表示：“即使自己一个人，也可以做这个运动，而且尝试一下会觉得心情很舒畅，所以越来越受到关注。”

此次活动吸引了大约20人参加，有的带着孩子，有的约上了好友。一位女士带来了自己在百元店买的金属长夹子，她说这样就可以安全又轻松地捡拾垃圾了。

这一天，大家跑了大约2.4公里，捡拾的垃圾合计达到了19公斤，它们通过分类后，将被作为商业垃圾进行处理。参加者们纷纷表示“很开心”“没想到能捡这么多垃圾”。

鹤间公园管理运营及企划主任齐藤果表示：“看到大家乐在其中，打算将这样的活动两次、三次地继续开展下去。”

另外，还有一些人把Plogging当做所谓的“早间活动”。从今年3月以来，他们每个月都在东京站和品川站等山手线车站周边开展Plogging活动，此次已是第八次。这一天，新老面孔共约20人在惠比寿站碰头，一起体验Plogging的乐趣。

有的人慢跑游刃有余，不时以轻盈的动作捡起路边的垃圾；而有的人则选择一边悠闲地走路一边捡拾垃圾。

一位和家人一起参加活动的市民表示：“捡拾垃圾挺开心的。因为自己居住的地方会因此变得越来越干净整洁。”参加者们捡起人行横道上、自动售货机前和草木丛中的垃圾，不一会儿就装满了各自准备的垃圾袋。

据说新冠疫情的影响也是造成这种情况的一个因素。Ethical大学策划负责人田中阳表示：“近段时间，许多人在街上随意吃喝，所以空瓶空罐这类垃圾大概是最多的。”

通过Plogging运动，不仅可以增进自身健康，还可以体会到美化市容的成就感。保护地球，从身边小事做起，作为助力可持续发展目标的一项活动，今后这个“拾荒慢跑”运动应该还会受到越来越多人的喜爱。

（FNN Prime Online 9月25日刊载。）

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