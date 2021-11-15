涮涮锅，食材涮几下吃？

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当天气渐渐转凉，就会开始想念火锅。近日一项关于火锅的调查引发人们的热议。

下面让我们来聚焦“涮涮锅”。

据了解，日本人吃涮涮锅时，食材涮几下吃，存在地区差异。9月，著名食品商味滋康（Mizkan）公布了全国涮涮锅调查结果。“涮”食材的次数，全国平均为3.89次。

电视主播加藤绫子：我是不久之前才刚刚能吃肉的，所以得吃全熟的，要放在锅里煮透。涮一涮，再煮一煮。

嘉宾桥下彻：虽然调查显示关西地区是4.04次，但坦白说，关西地区其实不吃牛肉涮锅。我们吃猪肉火锅。因为是猪肉，所以必须煮熟，而不能只是涮一涮，得把锅盖盖上。至于牛肉涮锅，我在家里是涮几次吃的来着……”

加藤主播： 1次、2次、3次、4次左右？

观察各地的数字可以发现，实际上北海道最多，为4.38次。而冲绳最少，为3.57次。差不多少了一次。关东地区为3.92次。

再看前面提到的肉的区别。

从肉的种类来看，吃牛肉还是吃猪肉也具有地区性特点，从全国整体来看，猪肉派略占上风。

有一份所谓的全国涮肉地图，从图上看，关东东海地区和近畿地区这一带吃牛肉涮锅的“牛肉派”比较多。从调查的数据来看，太平洋一侧的地区，包括东北等地区在内，吃猪肉火锅的人较多。至于北海道，因为有烤羊肉等吃法，所以吃涮羊肉的人较多。

顺便提一句，关于人们喜欢的蘸料，在多选回答中，柚子醋成为了最受欢迎的选项，其次是芝麻酱风味。

目前疫情还在肆虐，虽然大家都很想吃火锅，但还是需要做好周全的防护措施。

（FNN Prime Online 9月27日刊载。）

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