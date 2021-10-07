医生称“接种疫苗和抗体鸡尾酒疗法具有保护效果”，呼吁警惕“第六波”疫情

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近日，一位从事新冠肺炎患者治疗工作的医生表示，接种疫苗和抗体鸡尾酒疗法已经显现出保护效果，同时呼吁民众警惕第六波疫情。

东京曳舟医院副院长三浦邦久表示：“36到37人中，两人转为了重症。只要接种过疫苗，就不容易转为重症。”

近来，东京都的重症患者，相较于1个月前的峰值297人，有了大幅减少，9月30日为100人。

在东京的医院从事治疗工作的一位医生认为，这是因为接种疫苗和抗体鸡尾酒疗法显现出了效果。据该医生说，迄今在接受抗体鸡尾酒疗法后，包括存在严重基础疾病的患者在内，所有新冠肺炎患者都没有转为重症。

三浦副院长表示：“一名50多岁的男性透析患者已经顺利出院。一名90岁的女性患者出现脑梗塞，现在已经转入普通病房。我认为抗体鸡尾酒疗法效果很好。”不过他提醒称，紧急状态宣言全面解除后，今年冬季可能遭遇第六波疫情和流感的夹击。新冠肺炎和流感的多数症状都不太好区别，希望民众还要切实接种流感疫苗。

（FNN Prime Online 9月28日刊载。日文原文）

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