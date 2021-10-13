解除紧急状态宣言后景气感上升

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时隔两个月后，上班族对经济景气的实际感受再次改善。

日本内阁府发布的9月景气观察调查结果显示（调查时间为9月25日至30日），反映街头民众对经济景气实际感受的现状判断指数为42.1，较前一个月上升了7.4个百分点。

这是两个月来首次出现上升，由于新增新冠病毒感染者减少，疫苗接种工作稳步推进，所以感到“经济景气正在好转”的人越来越多。同时，针对经济景气的未来预期也出现了大幅提升。调查中听到了许多乐观积极的评论。一位美容院员工表示，“销售额、顾客数、消费单价均出现了同比上升。随着疫苗接种工作的推进，顾客的购买意愿也逐渐变得积极了”；一位百货公司员工则表示，“疫苗在以老年人为主的各类人群中逐渐得到普及，今后旅行和婚丧嫁娶等相关购物消费将会增长”。

与此同时，也出现了一些担忧的声音，比如一家小轿车销售店员工称，“芯片短缺导致汽车零部件交货迟缓，即使拿到新车销售订单，也无车可卖”，还有一位建筑业人员表示，“建材价格暴涨对客户的下单意愿产生了消极影响”。

（FNN Prime Online 10月8日刊载。日文原文）

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