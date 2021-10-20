海外媒体关注日本感染人数锐减之谜，“两种假说”浮出水面

Newsfrom Japan

10月11日，东京都新增确诊感染人数降至今年以来单日最低水平的49人。与此同时，解除紧急状态宣言后，经济重启速度开始加快。

那么，在紧急状态宣言已解除两周，并且外出流动人员不断增多的情况下，为什么感染人数一直在减少呢？围绕日本新冠病毒感染人数锐减的问题，富士台在“Mezamashi8”节目中介绍了专家的分析意见。

“一波到位式传播”和“两个月增减周期”的“假说”

其实，现在许多海外媒体也把日本感染人数的增减变化视作“谜之波动”，并尝试进行了分析。随着研究的深入，出现了各种各样的“说法”。

第一种假说是“一波到位式传播”说。提出这个说法的人是英国爱丁堡大学教授、免疫学家马克･伍尔豪斯。他认为，在“一定人群”中传播完毕，具有极强传染性的德尔塔毒株造成的疫情来得快，去得也快。

据说，一名感染原始毒株的感染者可以传染2.5人。而德尔塔毒株感染者的传染人数会激增至5到9人。马克･伍尔豪斯认为，由于病毒会传染更多的人，所以在一定时间内就结束了传播。

第二种假说是“两个月增减周期”说。这是美国《纽约时报》报道的。该报道指出，虽然尚无法解释感染人数减少的原因，但新冠病毒感染人数在两个月时间内不断增加，又在两个月时间内不断减少，形成了一种“不可思议的两个月周期”。

虽然各个国家的防控措施不同，采取的政策也有差异，但观察美国、德国和日本的数据图可以看出，还是存在一些共同点。2020年11月到今年1月的两个月内，美国感染人数出现了激增。之后大约两个月内持续减少。同时，今年6月中旬到8月下旬，再次转为增多，之后到10月又在转为持续减少。

再看德国。去年11月至今年3月上旬，两个月内感染人数不断增长，之后两个月内持续减少；接下来3月上旬到4月下旬期间再次增多，然后又开始减少，直至7月上旬。可以看出每一次基本上都是大约两个月的周期。

最后看日本的数据。今年3月开始增多，后来持续减少至6月中旬。之后出现第五波疫情，感染人数持续增加到8月下旬，出现高点后开始减少，直到10月。

另外，按照“两个月增减周期”的说法，“季节”是一个重要因素。日美德三国都是夏季和冬季疫情比较严重。

昭和大学医学系专家二木芳人表示，可以认为存在季节因素的影响。他的理由是，夏季和冬季不太开窗，难以通风换气，而春秋两季经常在室外活动，或者经常通风换气，可能这些都属于季节性因素。

为此，有观点认为，冬季病毒可能再次扩散，出现第六波疫情。福岛相马市新冠疫苗接种医疗中心主任渋谷健司说：“我认为大概会出现第六波疫情吧，从季节性因素和迄今的趋势判断，或许会在10月末到11月左右开始。不过，只要切实接种疫苗，完善检测工作，准备好病床，那么即使遇到大规模疫情，也能够顺利克服。我想，只要挺过去了，就会看到希望的曙光。”

目前，日本的感染人数呈现出减少趋势，但似乎还需要时刻注意“两个月增减周期”，采取措施控制第六波疫情。

（FNN Prime Online 10月12日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]