IMF预测今年全球经济增长5.9%，存在“下行风险”

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就2021年日本经济增长率，考虑到第四次紧急状态宣言的影响，国际货币基金组织（IMF）下调了三个月前发布的预期值。

10月12日，IMF发布最新报告，预测2021年全球经济增长率为5.9%，较三个月前的预测值下调了0.1个百分点。报告指出，受到新冠疫情再次蔓延和全球性通胀的影响，“经济下行风险较大”。

IMF在报告中将日本2021年增长率预期值下调0.4个百分点至2.4%，反映出了第四次紧急状态宣言的影响，而考虑到疫苗普及的效果，将2022年的预期值上调到了3.2%。

另一方面，受到芯片短缺等因素影响，美国2021年增长率预期值被下调1.0个百分点至6.0%，中国的预期值也因为政府公共投资减缓而被下调0.1个百分点至8.0%。

（FNN Prime Online 10月13日刊载。日文原文）

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