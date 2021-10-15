半导体短缺导致iPhone减产，三菱电机冰箱生产停工10天

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由于全球半导体短缺，预计苹果公司将降低其新型iPhone的生产目标。

据彭博社报道，因全球半导体短缺，苹果公司预计将降低2021年的生产目标，9月份推出的最新iPhone 13系列智能手机最多将减产1000万部。苹果公司原定计划是在今年年底前生产9000万部，但主要半导体制造商的零部件供应一直无法得到充分保证。

彭博社转引主要半导体制造商的发言称，供应短缺可能会持续到2022年底，视具体情况甚至还可能更长。”

此外，三菱电机公司决定，其设于静冈市的工厂从11日至22日，家用冰箱停产10天。据称这是由于新冠疫情在东南亚持续蔓延，导致当地生产零部件的工厂停工，一部分零件的供应受到阻滞。三菱电机表示“将努力挽回产能”。

（FNN Prime Online 10月13日刊载。日文原文）

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