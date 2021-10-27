日本“投票率”位居全球第139位，“银发民主主义”会导致“国家活力下降”

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10月24日，被视为众议院选举前哨战的参议院候补选举结果出炉，即将举行大选的氛围愈发浓烈，而实际上，有一个关于日本投票率的数据可能并不太为人所知。

国际研究机构民主主义与选举支援国际研究所发布的世界各国议会选举投票率排行榜显示，日本在194个国家和地区中位列第139位。那么，为什么大量日本人不愿意投票呢？“Mezamashi8”栏目采访了普通民众和相关专家。

为什么有些国家投票率高？

节目组在街头询问了路人对投票的想法。一名20多岁的女性表示：“说实话，我不知道什么时候举行大选，也搞不清要选几天。不知道应该把票投给谁，也不感兴趣。基本上不会觉得自己投票就能改变什么。”一名建筑业从业者说：“以前投过，但是并没有什么变化。我们普通老百姓觉得不会有什么变化，这也是最大的原因。无论谁当选，哪个政党上台，我们自己的生活都不会改变。”

而投票率较高的国家似乎有其自身的原因。投票率排名第一的越南“习惯采用代理投票”。据说虽然法律上并不承认，但人们都倾向于采用代理投票。排在第三位的新加坡和澳大利亚等国，将投票规定为一种社会责任，国民如果不投票，将被处以罚款。排名第十八位的瑞典实施“12岁以上模拟投票”。在实际选举的同日，未成年学生以同样方式给候选人投票。并且，候选人会在选举前到学校来发表演讲。似乎重点是希望通过这种独特的思路，让年轻一代也能产生政治意识。

反观日本，在选举投票年龄从“20岁以上”调整为“18岁以上”后首次举行的2017年众议院选举，整体投票率为53.68%。可以看出，即使投票年龄下调到18岁，投票率也没有提高多少。

整体上，投票率处于下降趋势，各年龄段的比例如下所示。

10到19岁人群占1.89%

20到29岁人群占6.48%

30到39岁人群占10.74%

18到39岁的年轻人合计尚未达到20%。

另一方面，40到49岁人群占15.80%

50到59岁人群占16.29%

60到69岁人群占22.07%

70岁以上人群占26.69%

40岁以上人群合计占到四分之三以上。

由此可以看出在少子老龄化社会，老年人在投票者中所占的比例越来越大。同时，由于年轻人的投票率较低，使得各年龄段的占比差距进一步拉大。

如果年轻人的投票率一直处于低位，将会出现什么情况呢？我们来听听专家的意见。

“银发民主主义”的去向

日本大学研究生院讲师岩井奉信认为，目前日本的状况，会出现被称作银发民主主义的现象。他指出，假如年轻人的投票率较低，那么政治家为了当选，就会优先考虑针对老年人的政策。这将导致用于年轻群体的财政支出减少和消费减少，最终降低国家的整体活力。

另一方面，各政党也提出了针对年轻群体的政策。选举规划师大滨﨑卓真表示，作为针对老年人的政策，此次各党提出了社会保障制度和关于国民健康问题的政策；同时分析称，在针对年轻群体的政策方面，年轻人高度关注女性活跃和性别平等，可以认为这些属于焦点问题。

和选战结果一样，投票率的水平似乎也将成为众议院选举的一个重要看点。

（Mezamashi8“＃NewsTag”10月25日播出）

（FNN Prime Online 10月25日刊载。日文原文）

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