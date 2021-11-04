原料价格暴涨导致家用小麦粉、意大利面等商品明年再次涨价

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原料价格暴涨等因素将导致家用小麦粉和意大利面等食材再次涨价。

日清食品公司宣布，明年1月4日交货的商品中，家用小麦粉（13种）将涨价大约3%到6%。同时，混合面粉（21种）将涨价约4%到6%，面包粉等（6种）将涨价3%到4%。

1公斤装日清Flower低筋小麦粉将从274日元涨价至290日元（店面预估不含税价格），1公斤装日清Kameriya高筋小麦粉将从330日元涨价至345日元（店面预估不含税价格）。

另外，明年2月1日交货的商品中，挂面等干面制品（7种）将涨价约6%，意大利面和意大利面酱（80种）涨价约3%到9%，冷冻食品（24种）涨价约4%到7%。

涨价原因在于进口小麦价格及其他原料费用、人工费用均出现了上涨。

此前，家用小麦粉已于7月上调过一次价格，混合面粉产品和意大利面也刚刚在9月涨过一次价。

（FNN Prime Online 10月25日刊载。日文原文）

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