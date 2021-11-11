超级经济圈RCEP，九成以上商品取消关税，对日本有何影响？

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15国合作推动经济发展

中日韩和东盟部分成员国等国共同签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将正式生效。15国共同签署的这份协议，第一阶段将于2022年1月1日在中国和澳大利亚等十国生效，通过取消或削减关税、在知识产权和电子商务等广泛领域建立统一规则等措施，推进自由贸易。

协议覆盖区域2019年总人口约为22.7亿人，GDP总和为25.8万亿美元，均占到全球30%左右，成员国整体关税废除率虽不及《跨太平洋伙伴关系协定（TPP）》（99%），但仍然达到了91%。这意味着大量企业建有生产基地的亚太地区将诞生一个巨大的经济圈。



2019年11月4日

中国首次签署统一框架的经济合作协定

日本与本协议成员国之间的贸易额在本国贸易总额中的占比大约为46%。日本大约92%的工业产品在其他14个成员国获得了免税。特别值得一提的是，作为日本最大贸易对象国，这是中国首次签署统一框架的经济合作协定，意义重大。

日本向中国出口的工业产品中，免税品种占比将从原来的8%大幅提高至86%。

对华出口额达5万亿日元的汽车零部件方面，大约87%的产品将免征关税，作为电动汽车（EV）重要零部件的锂电池，部分材料将从第16年起分阶段取消6%的关税，家电方面，部分洗衣机和微波炉将从第11年起取消10%和15%的关税。

农林水产品方面，此前中国对从日本进口的袋装大米和米果征收10%的关税，对清酒征收40%的关税，这些关税都将在第21年取消。



2019年11月4日

进口方面“五种重要产品”除外

另一方面，从日本进口的产品来看，大米、小麦、牛肉和猪肉等“五种重要产品”不在免征或减征关税之列。

从中国进口的农产品方面，进口额较大的鸡肉，以及日本国内生产行业团体希望实现国产复兴的洋葱和冷冻西蓝花等产品，不在免征或减征关税之列，而针对国产能力难以满足国内需求的产品，以及长期与国产产品和谐共存的用作方便食品冻干食材的脱水蔬菜等产品，将通过较长时间逐步取消关税。绍兴酒和大部分服装最终也将取消中国产品的进口关税。



2020年11月15日（提供：内阁广报室）

使用别国原材料仍然视为“使用本国原料”的制度

RCEP建立了一种“原产地规则累积规则”，在生产过程中，如果使用其他成员国的原产材料，将视为使用了本国的原产材料，旨在帮助各成员国建立区域内供应链。

另外还将在知识产权和电子商务等领域制定共同规则，努力确保文创内容和数据等数字信息的跨境自由流通。



2020年11月15日（提供：内阁广报室）

中国的存在感将会提升？

RCEP成员国的经济总量超过了美国退出后的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），人们期待其推动受到新冠疫情重创的经济实现复苏，而最初参与过谈判的印度并未签署该协定。因此，有观点认为，试图在亚太贸易领域掌握主导权的中国的存在感将会得到提升。

根据日本政府的推算，RCEP可为日本带来相当于15万亿日元的经济效益，拉动GDP增长约2.7%。

伴随世界经济从新冠疫情中逐步复苏，出现了物流体系的混乱和芯片短缺等问题，受此影响，企业纷纷调整供应链结构，置身这样的背景之下，如何享受可促进进出口和企业活动的自由贸易带来的好处，同时又为维护新的经济秩序做出贡献？日本为此需要制定出长远的贸易战略。

【撰文：富士电视台经济部长兼解说委员 智田裕一】

【图解插图：插图画家 SaitoHisashi】

（FNN Prime Online 11月5日刊载。日文原文）

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