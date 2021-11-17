日本“烤红薯”在泰国大受欢迎，疫情下实施怎样的农产品出口战略?

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时下，日本农产品在泰国的销售情况十分喜人。2016年以来的五年间，日本对泰国的红薯出口额快速增长了四倍。烤红薯在这个四季如夏的国家，意外地大受当地人喜爱。另外，日本草莓的出口额也增长了大约四倍。

因新冠疫情而实施入境管制后，许多泰国人产生了“日本loss（无法到访日本而产生失落感——译注）”心理，再加上有关人员长年坚持探索拓展销路的努力，也逐渐显现出喜人的成果。那么，有关方面是如何将疫情影响转化为机遇，扩展日本农产品和食品出口的呢？



曼谷市内一家购物中心销售的日本产高级水果

泰国超市引进烤红薯机

在泰国的超市和购物中心，可以看到在日本司空见惯的景象，那就是店里都在售卖日本的“烤红薯”。在这个四季如夏的国家，掀起了一股日本烤红薯热。

我们探访了泰国首都曼谷市中心的一家购物中心，发现货柜上摆放着大量“红遥”和“安纳”等品种的日本红薯，旁边还有一台烤红薯机。两个烤红薯，折合日币大约卖1000日元，虽说价格并不便宜，但前来购买的顾客却络绎不绝。



曼谷市一家购物中心出售的烤红薯

日本贸易振兴机构（JETRO）曼谷事务所介绍称，日本对泰国的红薯出口额在2016年到2020年的五年间快速增长了大约四倍。据说最初是日本著名的跨国连锁折扣店“堂吉诃德（Don Quijote）”在泰国和新加坡等地尝试销售烤红薯，结果一炮而红，迅速成为人气商品。即使是在这些高温高湿的国家，日本烤红薯特有的“甘甜”味道和“软糯”的口感，受到了当地人的广泛欢迎。

同时，草莓出口额在2016年到2020年的五年间也增长了大约四倍，可见高品质日本农产品的人气一直在稳步提升。

“日本loss”心理，促进了出口的增长

出口增长的背后，是对农林水产品出口的促进政策，日本政府将其作为经济增长战略而高度重视；另一方面，因入境管制而无法到访日本的泰国人心中，那份怀念日本的情绪似乎也产生了影响。

实际上，2020年日本对泰国的红薯出口额较上一年翻了一倍。可以认为，无法去日本旅游却又想品尝日本美食的泰国人踊跃购买红薯或烤红薯的行为，是拉动出口增长的一个原因。

通过线上洽谈会，探索新的“成功范例”

为了在红薯之后继续创造新的“成功范例”，有关方面还在继续开展脚踏实地的努力。即使在疫情之下，日本和泰国仍在积极举办线上洽谈活动，以求拓展销路。

“我们正在寻找正宗的日本茶。”

“请您试一试我们的产品。我们已有140年的历史。”



线上考察日本茶饮产品的一位泰国店主

10月下旬，静冈县的茶叶批发商“Marumo森商店”与曼谷的日料店“Rakuzen Time”借助翻译开展了线上洽谈。这家日料店的店主是泰国人，主要为当地人提供刺身和寿司等日餐，为寻找更具高级感的“日本茶”，选择参加了洽谈活动。



曼谷的一家日料店，有意购买可以和寿司等食物搭配的“日本茶”

而静冈这家茶叶批发商也是有143年历史的老店。在日本国内市场不断萎缩的背景下，为寻求新的商机，报名参加了洽谈活动。在大约40分钟的洽谈中，双方商定，第一步先试验性地少量购买多款产品，如果满意，将来会考虑定期采购。

这场为日方生产者与泰方企业、餐饮店等商户提供了联系渠道的线上洽谈会，是由JETRO曼谷事务所策划实施的。新冠疫情蔓延以后，JETRO开始致力于组织线上洽谈会活动，积极给泰方参会人员准备样品、提供翻译人员，帮助日企拓展产品销路。



从烧酒到干香菇，琳琅满目的商品样品

JETRO曼谷事务所农林水产与食品部部长谷口裕基干劲十足地表示：“日本全国有171家企业参加了我们组织的洽谈会。上一次活动中，包括意向性金额在内，共计成交了大约11亿日元，期待今后取得更大的成果。”

下一次线上洽谈会将从11月中旬开始招募参加人员，预计将在1月到2月的某个时间举办。正是这样默默无闻、脚踏实地的工作，切实地推动了日本农产品的出口增长。

每年刷新“历史记录”，东南亚市场是关键

农林水产省发布的数据显示，日本农林水产品和食品的出口额每年持续增长。2020年的出口额达到9860亿日元，创下历史最高记录，而截至今年9月的数据显示，出口增速已经超过了前一年，预计全年将达1万亿日元。



曼谷一家购物中心货架上的日本高级水果

而这其中的关键，就是中华圈，以及具有一定购买力的中等收入群体不断增多的泰国等东南亚。

日本政府制定了2030年农林水产品和食品出口额达到5万亿日元的目标。尽管还有许多需要跨越的门槛，比如满足各国不同的食品安全标准、生产符合海外需求的产品等等，但相关各方为实现“农业出口强国”的目标，一直在进行着不懈的努力。

（FNN Prime Online 11月9日刊载。日文原文）

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