圣诞促销面临“三重苦”——成本上涨、物流不畅、日元贬值

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圣诞促销商战已在日本打响。在经济活动开始趋于正常化的背景下，各行各业都在期待销售额的恢复，但这里出现了一个问题。那就是全球经济复苏引发的“原油和原材料价格上涨”、运输量激增导致美国等地“物流秩序混乱”，以及推高进口商品价格的“日元贬值”。

这种可谓“三重苦”的状况，给圣诞促销蒙上了一层阴影。

东京的一家蛋糕店已经布置了圣诞装饰，正在为迎接全年最大的销售旺季全力做准备。Le Bois公司董事长矶崎说：“不仅是小麦，其他所有原料都涨价了，包括汽油在内，所以，物流费肯定也会相应上涨。我感觉整体价格都在走高。”

今后，要完全消化成本上涨的影响比较困难，据说该公司正在考虑提高未预约顾客购买蛋糕的价格。矶崎表示：“大概加收幅度在一二百日元左右。虽然我们会尽可能地调整，但最终恐怕还是不得稍作提价。”

另一方面，圣诞用品商店也感觉十分头疼。尽管店内看似堆满了圣诞树、装饰品和圣诞贺卡，但据说已经受到了物流不畅的影响。代官山Christmas Company的千叶有砂表示：“有些商品老早就已经下单，但实际上等了很久也没有到货。我们经营的大部分商品都是进口的，所以受日元贬值的影响非常大，已经不得不对一些商品进行价格微调整了。”

日本的圣诞促销活动，正越来越多地受着全球经济各种动向的影响。

（FNN Prime Online 11月12日刊载。日文原文）

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