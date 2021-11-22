日元加速贬值，对日本经济有何影响？

Newsfrom Japan

近日，外汇市场上日本兑美元加速贬值，一度逼近1美元兑115日元水平。17日上午东京外汇交易市场日元汇率一度跌至1美元兑114.97日元附近，创下四年零八个月以来的低点，已逼近115日元关口。

市场预测，经济向好的美国将很快上调利率，日美利差将会拉大，加速了卖出日元买进美元的动向。尽管日元贬值有利于出口企业，但此次在更大程度上属于“恶性贬值”，冲击经济的不利影响较为突出。

在全球经济重启的背景下，原油和原材料价格高涨，涨价浪潮已经波及到了燃油和各种食品，而日元贬值将通过进口产品的涨价传导，进一步加剧这种趋势。

在新增感染人数呈现减少趋势的背景下，日本国内经济活动逐渐趋于正常化，迎来了即将重启的阶段。在经济尚未恢复的情况下，商品价格的不断上涨是否会给刚刚开始复苏的消费浇上一盆凉水？日本或已迎来汇率贬值为经济拖后腿的局面。

（FNN Prime Online 11月17日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]