日新月异的便利生活用品大奖评选结果出炉

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《Liniere》杂志评选出的2021年人气便利生活用品，在19日发行的最新一期上公布了各项大奖。

小巧玲珑，却又吸力十足的手提吸尘器，小到清理碎屑，大到清扫地板，只需一台即可满足全屋多场景应用；只需放入食材按下按钮，就能做出色香味俱全菜肴的“电压力锅”等等，2021年人气最高的几款产品从众多生活便利用品中脱颖而出，赢得了各门类大奖。

曾在富士电视台“it!”栏目中介绍过的方形平底煎炒锅“sutto”获得厨房用品大奖。这款煎锅节省空间，便于收纳的优点受到欢迎，2021年2月上市以来，累计销售量有望在年内突破20万个。该锅具的生产商Doshisha Houseware公司的商品助理经理荒木优介介绍称：“从圆形到方形，我们颠覆了传统概念，在创新方面我们很有信心，明年还将努力开发更多新产品。”

获得洗涤用品大奖的是浸泡洗涤剂“Rinenna #2”。泡30到60分钟后直接放入洗衣机清洗，顽固污渍也能变得净白如新。据说目前每月能卖1000瓶左右。据该产品生产商Heulie公司董事长平岛利惠介绍，他们一开始推出的是用于清洗棉布尿片的“Rinenna #1”，结果许多顾客反映说，希望开发能够解决丈夫老年臭的产品，于是开发了兼俱除臭功效的“2号”产品。平岛表示，今后将继续致力于开发更多优秀产品，一改顾客的不快感，享受心旷神怡的每一天。

（FNN Prime Online 11月19日刊载。日文原文）

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