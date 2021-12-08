全球瞩目的“断联权”，通过“禁止联系”，享受无压生活

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你是否在下班后收到工作邮件或电话，而且不得不马上处理呢？很多上班族大概都遇到过这种“非工作时间的工作联络”问题，它经常会成为下班后也无法放松休息的一大原因。

一名20多岁的上班族说：“很难划分公私界限。之前有段时间居家办公，但上司和同事经常会在非工作时间联系我，说什么‘对不住了，你把这事儿办了啊’。有时候加班时间比以前更长了。”

一名30多岁的上班族说：“居家办公后，看邮件的机会增多，有时甚至在孩子睡了以后，还会不自觉地查看邮件。比起第二天早上处理一堆邮件，我更愿意晚上提前解决掉。”

一名40多岁的女士说：“我丈夫经常收到工作上的联系。甚至我们逛游乐园的时候也收到过。比如客户来电说遇到什么什么困难了，希望联系解决一下之类的。”

针对大约1000人，编辑部今年实施的问卷调查显示，每周至少一次在非工作时间接到上司或同事发来紧急邮件或电话的受访者比例，比2019年增长。另外，处理下属或顾客问题的比例同样也出现了上升。据说其中一个原因，是新冠疫情中远程办公的人越来越多，这样就给随时进行业务联系提供了便利。

解决这个问题的关键，是近年来在全球受到广泛关注的“断联权”。今年11月，葡萄牙通过一项法律，规定非工作时间通过邮件等方式联系员工属于违法行为。

lafool是东京都内一家IT企业，拥有大约60名员工。主要业务是为企业开发和运营员工健康管理系统。由于远程办公人员越来越多，所以2021年4月开始执行了新的制度，规定“原则上禁止非工作时间联系员工”。该公司人事业务负责人宫内智弘说：“我们注意到，一次又一次的联系沟通，给员工造成了压力。为了提高组织效率，首先必须改善个人的状态。”

那么，这项新规对员工产生了怎样的影响呢？市场营销部门的相泽舞以子（30多岁）和供职于另一家企业的丈夫，平时主要都是以居家办公形式上班。以前，每天结束工作后，即便正在做家务，如果公司联系工作上的事情，她还是会马上处理。但推出新规以后，她现在过上了张弛有度的生活。

实践了“断联权”的相泽舞以子说：“感觉压力减轻了。我觉得其实没有人愿意在非工作时间联系业务。但以前往往有不得已的情况，比如工作太多，于是就形成了随时联系的状态，我觉得这个问题应该会随着个人和社会意识的变化而改善。”当被问到对妻子公司的做法有何感想时，她的丈夫敦司（40多岁）表示：“我是搞经营业务的，无论在不在公司里，随时都有邮件往来，所以我觉得断联是一种非常好的举措。”

在工作方式日趋多样化的背景下，如何守护断联的权利，已经成为了必须认真加以思考的问题。

（FNN Prime Online 11月23日刊载。日文原文）

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