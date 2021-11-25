美国联手中日印韩英等国释放战略石油储备

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在原油价格飙升的背景下，美国白宫近日宣布，将与多国协调，联手释放战略石油储备。为此，日本政府业已确定将释放石油储备。

美国白宫11月23日发表声明称，将在未来数月内向市场释放合计5000万桶石油储备，并且同时表示，此举旨在通过短期增加供应量，遏制油价上涨，它已与中国、日本、印度、韩国和英国等主要石油消费国协调取得了一致。

近期，美国汽油价格升至七年来的高位，导致通胀率创出历史新高，拜登总统的支持率跌至上任以来的最低水平，针对这一状况，美国政府希望尽可能地缓解油价上涨对民众生活造成的影响。

另一方面，日本政府也继美国之后，在24日宣布将首次向市场释放国家过剩石油储备。关于释放的规模，第一步将释放相当于日本全国数天消费量的储备，然后结合油价和相关国家的动向等因素，综合研判是否追加的问题；与此同时，还将加紧推进石油储备投入市场的相关手续。

此前，发生东日本大地震和利比亚局势恶化的时期，日本也曾释放过民间石油储备，但释放国家战略储备尚属首次。

（FNN Prime Online 11月23日刊载。日文原文）

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