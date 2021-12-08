宜家打造6平米精致舒适空间，月租仅为“99日元”
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有效利用“纵向空间”
家具制造商宜家（IKEA）近日推出了面积为3.5张榻榻米大小（约5.67平米）的超低价租赁样板间。我们走访了位于东京新宿区的这个样板间，发现家具之多，远远超出了事前的想象。
这是一个跃层结构的半地下室房间，适合单身人士居住。
房间正中央配有两个收纳架。据工作人员介绍，通过空间的纵向利用，可以让人感觉房间比实际面积更大。
爬上梯子，就是一个带收纳柜的卧室空间。
让人吃惊的是……。
宜家渋谷与宜家新宿店市场部经理青木Erina介绍称，入住这个房间每月仅需支付99日元。
月租竟然才99日元！虽然有入住时间限制，但室内沙发和书桌等家具，还有日杂用品一应俱全（入住时间：至2023年1月15日）。
青木经理说，实际上宜家店内有许多可在有限的狭小空间内使用的商品。我们希望向消费者展示多样化的解决方案，通过灵活搭配和巧妙构思，无论大屋小屋都可以打造成舒适空间。
充满智慧的“舒适空间”
正如青木所言，房间内的家具充满了各种奇思妙想。比如，家具之间看似无法行走通过的狭窄空间，如果给边柜配上脚轮，可以任意移动，问题就迎刃而解了。微波炉和厨房用品放在这个带脚轮的边柜上，有限空间就可以得到充分利用。
另外，小巧的办公桌还可以展开，瞬间面积扩大一倍……。
还有放在房间一角的沙发，可以拉开变成沙发床，如果有客人来访留宿，也不会感到局促憋屈。
只有被选中的一名幸运儿可以入住。
青木经理表示，我们希望选出具有生活热情，愿意尝试住在这个房间的人士，让他亲身体验有限空间内的舒适生活。
（依据“it！”栏目11月24日的播出内容编辑）
（FNN Prime Online 11月24日刊载。日文原文）
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