宜家打造6平米精致舒适空间，月租仅为“99日元”

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有效利用“纵向空间”

家具制造商宜家（IKEA）近日推出了面积为3.5张榻榻米大小（约5.67平米）的超低价租赁样板间。我们走访了位于东京新宿区的这个样板间，发现家具之多，远远超出了事前的想象。



备齐了必要生活家具的小巧出租屋

这是一个跃层结构的半地下室房间，适合单身人士居住。

房间正中央配有两个收纳架。据工作人员介绍，通过空间的纵向利用，可以让人感觉房间比实际面积更大。



把收纳架放在较高位置，可有效利用空间

爬上梯子，就是一个带收纳柜的卧室空间。



跃层空间构成了“卧室”

让人吃惊的是……。

宜家渋谷与宜家新宿店市场部经理青木Erina介绍称，入住这个房间每月仅需支付99日元。

月租竟然才99日元！虽然有入住时间限制，但室内沙发和书桌等家具，还有日杂用品一应俱全（入住时间：至2023年1月15日）。

青木经理说，实际上宜家店内有许多可在有限的狭小空间内使用的商品。我们希望向消费者展示多样化的解决方案，通过灵活搭配和巧妙构思，无论大屋小屋都可以打造成舒适空间。

充满智慧的“舒适空间”

正如青木所言，房间内的家具充满了各种奇思妙想。比如，家具之间看似无法行走通过的狭窄空间，如果给边柜配上脚轮，可以任意移动，问题就迎刃而解了。微波炉和厨房用品放在这个带脚轮的边柜上，有限空间就可以得到充分利用。



就算是这样看似无法通行的空间……



通过移动推车式边柜，即可迎刃而解

另外，小巧的办公桌还可以展开，瞬间面积扩大一倍……。



原本是正方形的办公桌……



台面可以扩大一倍

还有放在房间一角的沙发，可以拉开变成沙发床，如果有客人来访留宿，也不会感到局促憋屈。



沙发秒变单人床

只有被选中的一名幸运儿可以入住。

青木经理表示，我们希望选出具有生活热情，愿意尝试住在这个房间的人士，让他亲身体验有限空间内的舒适生活。

（依据“it！”栏目11月24日的播出内容编辑）

（FNN Prime Online 11月24日刊载。日文原文）

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