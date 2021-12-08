胶囊咖啡新创意，助力建设循环社会

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今天为大家介绍一个铝循环利用的胶囊咖啡新创意。

当我们使用咖啡机的时候，只需放入胶囊，按下按钮，一杯正宗的意式浓咖啡就可以自动冲泡出来。提供这种胶囊咖啡的奈斯派索（Nespresso）日本公司公布了一个新的循环利用项目。项目中使用的材料，就是使用后丢弃的咖啡胶囊。

回收的胶囊被分离成容器和咖啡渣两部分，容器的铝材经过粉碎、溶解等工序，被制成为杯垫；而咖啡渣则在堆肥里发酵一年后，变身为营养土。

这个循环利用过程的关键在于用来制作胶囊的铝材。作为零塑消费时代的替代材料，铝正日益受到人们的关注。

奈斯派索日本公司董事长Pierre Debayle表示：“铝可以半永久地循环利用。虽然难以做到100%循环利用，但我们希望进一步提高目前80%的循环利用水平。”

有些其他国家的奈斯派索分公司，在循环利用方面更是领先一步，已经将回收的铝材用于了制造钢笔和自行车三角架。Pierre Debayle董事长表示，这次只是第一步。奈斯派索今后还会积极尝试旨在提高资源循环利用效率的各种创意。

（FNN Prime Online 12月1日刊载。日文原文）

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